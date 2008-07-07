В Борисполе Тимошенко напомнили о японцах и указе Ющенко

В государственном международном аэропорту «Борисполь» подчеркивают, что кредитное соглашение с Японией под строительство терминала в аэропорту предусматривает целевое использование этих средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня директор по связям с общественностью и СМИ аэропорта "Борисполь" Сергей НАГОРЯНСКИЙ, комментируя заявление премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о возможном перенаправлении средств японского кредита на достройку окружной дороги вокруг Николаева.

«Соглашение по кредиту с правительством Японии предусматривает целевое использование этих средств именно под строительство терминала», - подчеркнул он.

В то же время, по его словам, в случае, если решение о перенаправлении средств будет принято, то его необходимо будет рассмотреть. «Премьер-министр имеет собственное мнение, она глава исполнительной власти, и если будет принято такое решение, оно будет рассматриваться Министерством транспорта, а также соответствующими должностными лицами, включая аэропорт «Борисполь», - отметил С.НАГОРЯНСКИЙ.

Вместе с тем он напомнил о поручении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО ускорить строительство данного терминала. «Хочу напомнить указ Президента, в котором предусмотрено дать соответствующее поручение Минфину, Минэкономики и другим органам исполнительной власти относительно ускорения всего, что связано со строительством терминала «D», - сказал С.НАГОРЯНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 4 июня в ходе посещения Николаевской области премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что считает необходимым перенаправить средства японского кредита, предназначенного для аэропорта «Борисполь», на достройку окружной дороги в Николаеве.

Справка УНИАН. 29 марта 2005 года в Киеве было подписано Соглашение (в форме обмена нотами) между правительствами Украины и Японии о предоставлении кредита для финансирования проекта развития ГМА «Борисполь» на срок 30 лет и на сумму 19 млрд. 92 млн. йен (около 180 млн. долл.). Кредит предоставлен до 10 марта 2035 года. Срок его погашения - с 10 сентября 2015 г. по 10 марта 2035 года.

Строительство терминала D предусматривается за счет средств японской кредитной линии, которая составляет 178 млн. долл. (75%). Обязательства аэропорта «Борисполь” по строительству нового терминала - 60 млн. долл. (25%).

По данным аэропорта, пропускная способность здания пассажирского терминала первой фазы строительства составит 1500 пас./час/пик, а введение в эксплуатацию терминала вместе с имеющимися мощностями аэропорта обеспечит в 2010 г. обслуживание «Борисполем» 8,1 млн. пассажиров в год.