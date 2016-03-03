В оккупированном Крыму не справляются с последствиями энергоблокады, разъяренный Аксенов отчитал штабы по ЧС

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Он недоволен уровнем работы региональных штабов по ЧС, там сейчас проходят учения.

«Все будут работать до 10 мая включительно, ежедневно. Раз не доходит – мы три месяца тренируемся, а элементарные вещи люди на местах не знают. Ну тогда, вы меня извините, нужно разогнать все штабы, переформатировать по новой, привести ответственных людей, которые могут выполнять в срок взятые на себя обязательства», – возмутился Аксенов.

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Он поручил своему "заместителю" Михаилу Шеремету провести по всем штабам в пятницу проверки и сдать документы, регламентирующие работу штабов.

«Если хоть один (регион - УНИАН) не сдаст – поехали: (работа - УНИАН) суббота-воскресенье до десятого мая. Пощады не будет никому», – заявил Аксенов.

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В Крыму с 22 ноября 2015 года действует режим ЧС в связи с прекращением энергопоставок с материковой части Украины. Поврежденная в результате, вероятно, взрыва ЛЭП, по которой передавалось в Крым до 250 мегаватт, восстановлена, однако электроэнергия в Крым не подается, так как закончилось действие контракта по поставкам электричества на полуостров, который с начала 2014 года аннексирован Россией.

Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани. Энергомост не выдерживает нагрузок, происходят частые аварии.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что якобы 96,77% принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.