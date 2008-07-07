Украинские пограничники задержали «залётного» венгра

На Закарпатье был задержан житель Венгрии, который незаконно попал в Украину на дельтаплане.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Государственной пограничной службы Украины, наряд пограничной заставы „Соломоново” выявил на автобусной остановке одноименного населенного пункта мужчину в летном комбинезоне. У него был лишь внутренний паспорт гражданина Венгрии. Также мужчина имел при себе 2 мобильных телефона и прибор ночного виденья.

Он рассказал пограничникам, что на дельтаплане осуществлял перелет между венгерскими населенными пунктами Дебрецен и Журк. Около 20.00 в районе города Журк его сильным воздушным потоком снесло на территорию Украины. По словам пилота, он не смог справиться с управлением дельтаплана, и упал в 10 километрах от линии государственной границы Украины в районе села Малые Геевцы Ужгородского района.

Во время проверки этой информации на месте вероятного падения были найдены лишь предметы, которые могут быть обломками пропеллера. Где остальные части дельтаплана, не установлено.

Гражданин Венгрии до решения суда задержан, он находится в помещении временного содержания пограничного подразделения.

Поскольку в прошлом на Закарпатье на украинско-венгерском и украинско-словацком участках границы уже фиксировались случаи нарушения границы на дельтапланах, в том числе у таких нарушителей выявляли ящики с контрабандными сигаретами, не исключено, что задержанный умышленно пересек границу, отмечается в сообщении.