На Полтавщине переименовали более 3,1 тысячи улиц и площадей

В Полтавской области в рамках декоммунизации переименовано более 3,1 тыс. топонимов и демонтировано 215 памятников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Полтавской областной государственной администрации, в области в 2014 году и до принятия Закона «О декоммунизации», были демонтированы 74 памятника и бюста Ленину, 18 памятников, бюстов, барельефов другим деятелям коммунистического режима, 13 объектов символики коммунистического тоталитарного режима. Переименовано 46 улиц, парков, скверов.

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В 2015-2016 годах из 309 памятников, памятных знаков, барельефов, мемориальных досок, подлежащих демонтажу демонтировано 215 (69,6%).

По состоянию на сегодня в области проведено переименование 3123 улиц, площадей, переулков и других объектов топонимики или 86,5% от 3610-ти, подлежащих переименованию.

Завершили переименование улиц Гребенковский, Карловский, Кобелякский, Лохвицкий, Семеновский, Хорольский районы, города Комсомольск, Кременчуг, Миргород.

Кроме того, завершена процедура переименования Лубенского завода "Комсомолец" на ЧП Завод "Лубнымаш".

По состоянию на конец февраля 2016 года Управлением культуры облгосадминистрации совместно со структурными подразделениями сферы культуры райгосадминистраций и горисполкомов области составлен перечень из 192 памятников культурного наследия, которые находятся на государственном учете и подпадают под действие законов Украины о декоммунизации, для снятия их с государственного учета.

Управлением культуры облгосадминистрации подготовлены предложения о переименовании 48 населенных пунктов области с учетом их исторических названий. Даны соответствующие рекомендации 38 музейным учреждениям области по выполнению пакета законов Украины о декоммунизации.

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Справка УНИАН. 9 апреля 2015 года Верховной Радой Украины принят Закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" и еще 3 закона, которые называют "законами о декоммунизации". Их реализация имеет целью окончательное преодоление идеологического наслоения Советского Союза на уровне как топонимики, так и на уровне предметов материальной культуры.