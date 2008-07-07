Международные учения «Си Бриз-2008» состоятся при любой погоде?

Международные военные учения «Си Бриз-2008» состоятся, как и планировалось, с 14 по 26 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в воскресенье в Севастополе сообщил командующий Военно-морскими Силами Украины вице-адмирал Игорь ТЕНЮХ.

По его информации, подготовка к этим учениям практически уже завершена, «и уже есть прямая готовность к ним, все идет согласно плану».

Вице-адмирал прибавил, что 14 июля он отбывает в Одессу для участия в открытии учений «Си Бриз-2008».

По словам И.ТЕНЮХА, 23-24 июля в ходе учений состоится высадка воздушного и надводного десантов.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля 2008 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О допуске подразделений вооруженных сил других стран и территории Украины в 2008 году для участия в многонациональных военных учениях». В соответствии с этим законом, в 2008 году предусмотрено проведение 9 учений при участии украинских военнослужащих за пределами территории Украины и 11 военных учений на территории Украины, в том числе «Си Бриз – 2008».

В нынешнем «Си Бриз» примут участие представители 15 стран (Азербайджана, Бельгии, Армении, Великобритании, Грузии, Греции, Дании, Канады, Латвии, Македонии, Германии, США, Турции, Франции и Украины).