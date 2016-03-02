Минобразования: В 613 школах обучается менее 25 учеников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра образования и науки Павел Хобзей во время заседания правительства.

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«У нас есть 613 школ І-ІІ ступени, где обучается менее 25 учеников», - сказал он, презентуя проект создания сети опорных школ.

Хобзей отметил, что стоимость обучения одного ребенка в такой школе намного выше средней и составляет около 50 тысяч гривен в год.

Как сообщал УНИАН, Минобразования намерено создать опорные школы (школы-хабы) с филиалами в каждой объединенной территориальной громаде.

В декабре 2015 года правительство поручило областным государственным администрациям определить школы для создания на их основе опорных школ и выделило на это 200 млн грн.