Что россияне думают про Европу (опрос)

Больше трети россиян (36%) считают, что Россия должна стать членом Евросоюза. Такие данные были получены в ходе опроса Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Почти столько же опрошенных (33%) полагают, что входить в ЕС не надо, но необходимо поддерживать партнерские отношения со странами - членами Евросоюза. По мнению 17%, России нет смысла стремиться в Европу, поскольку к РФ все равно не будут относиться как к равноправному партнеру. Затрудняются с оценкой 14% респондентов.

За последние пять лет число сторонников и противников вступления России в ЕС практически не изменилось. Среди опрошенных с высшим образованием больше тех, кто выступает за присоединение России к ЕС (41%), и самая низкая доля тех, кто не видит в этом никакого смысла (14%).

Главным направлением такого сотрудничества России с ЕС должно стать углубление экономических и торговых связей, полагают 27% респондентов. Важно также осуществлять совместные научные и технологические проекты, развивать военно-техническое сотрудничество, систему общеевропейской безопасности, сотрудничество в борьбе с международным терроризмом, укреплять позиции России на европейском энергетическом рынке. Об этом говорят по 21-24% опрошенных. Менее актуальны, с точки зрения респондентов, вопросы преодоления визовых барьеров для российских граждан на территории Европы; развития культурных обменов (11-13%) и тем более сближения законодательства России и ЕС; сотрудничества в деле преодоления незаконной миграции (по 4-5%).

Запад не заинтересован в укреплении России, поскольку она представляет собой угрозу для европейских стран, считает каждый второй респондент (47%). Противоположного мнения, что европейские страны заинтересованы в подъеме и укреплении России, так как Европа, так как это общий дом и для России, и для них самих, придерживаются 37% опрошенных. Остальные 16% затрудняются с оценкой.

Наиболее лояльную позицию занимает молодежь 18-24 лет - в этой группе 41% считает, что Европа для россиян - общий дом. Для сравнения: среди респондентов 25 лет и старше такой точки зрения придерживаются 35-36%.

Россия - это часть Европы, и в XXI веке их судьбы будут тесно связаны, считают 45% опрошенных. Практически столько же респондентов (42%) полагают, что Россия - это особая евразийская цивилизация, и в будущем центр ее интересов будет смещаться на Восток. Затрудняются с оценкой 13% опрошенных. Еще в феврале 2007г. сторонников европейского вектора развития России было меньше, чем приверженцев восточного направления (38% и 45% соответственно).

Респонденты в возрасте до 60 лет высказываются скорее за европейский путь развития страны, особенно молодежь 18-24 лет (48% против 40%), пенсионеры - скорее за восточную ориентацию (43% против 37%).

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 28-29 июня 2008 г. Опрошены 1,6 тыс. человек в 153 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

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