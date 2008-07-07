По какой цене продается газ для украинских предприятий?

Газ для предприятий в Украине продается по цене ниже 300 долларов за тыс. куб. м.

Об этом сказала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в эфире телеканала «Интер» в воскресенье.

Отвечая на вопрос ведущего, по какой конкретно цене покупает газ украинские предприятия, она посоветовала обратиться с этим к руководству НАК «Нафтогаз Украины».

На уточняющий вопрос, составляет ли цена 300 долларов, Ю.ТИМОШЕНКО ответила: «Я думаю, меньше».

Премьер-министр уточнила, что цена газ для предприятий формируется из закупочной цены газа с России, стоимости транспортировки и небольшой наценки.