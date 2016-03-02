"ДНР" собирается выдавать "паспорта" жителям оккупированных районов, но получат их не все

Террористическая группировка "ДНР" намерена начать выдачу собственных "паспортов", но получат их не все жители оккупированной территории. Об этом сообщает издание "Новости Донбасса" со ссылкой на руководителя "администрации" главы группировки Максима Лещенко.

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По его словам, выдача "паспортов" не будет осуществляться людям, которые не поддерживают группировку "ДНР".

"Заявления о выдаче паспорта гражданина "ДНР" подлежат отклонению, если они поданы лицами, которые выступают за насильственное изменение основ "конституционного строя" "ДНР", или иными действиями создают угрозу безопасности "Республике", использовали при подаче заявления подложные документы, состоят на военной службе или органах правопорядка Украины или иного иностранного государства, поддерживающего враждебную политику по отношению к "ДНР", - сказал Лещенко.

Он добавил, что "документ", удостоверяющий личность также не будет выдаваться лицам, которые преследуются в уголовном порядке "правоохранителями" "ДНР" или компетентными органами иностранных государств. При этом, данная поправка не распространяется на лиц, которые обвиняются органами Украины в создании террористической группировки.