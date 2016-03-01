"Чиновникам "ДНР" запретили выезжать на подконтрольную Украине территорию – ИС
11:44, 01 марта 2016Война
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В "ДНР" введен запрет "служащим органов власти" выезжать на территорию, подконтрольную Украине.
REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
В частности, издан соответствующий приказ по учреждениям и организациям.
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По данным "Информационного сопротивления", у сотрудников начат сбор письменных обязательств "о невыезде".
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