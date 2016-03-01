"Чиновникам "ДНР" запретили выезжать на подконтрольную Украине территорию – ИС

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

В частности, издан соответствующий приказ по учреждениям и организациям.

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По данным "Информационного сопротивления", у сотрудников начат сбор письменных обязательств "о невыезде".

Оперативные данные группы ИСРоссийско-террористические войска на Донбассе продолжают активные обстрелы позиций сил АТО... Опубликовано Dmitry Tymchuk 29 февраля 2016 г.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками боевики 1 марта запустили первый пассажирский поезд "Луганск - Ясиноватая".