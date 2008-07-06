Цена на нефть будет расти, пока падает доллар?

Рост цен на нефть продолжится в связи с падением курса доллара, хотя в этом "никто не заинтересован".

Об этом заявил председатель Конференции стран-членов ОПЕК, министр шахт и энергетики Алжира Шакиб ХЕЛИЛЬ в интервью независимой газете "Альжери ньюс".

"Цены на нефть вновь поднимутся в ближайшие недели, - сказал он. – Нам надо следовать курсу доллара, ведь его снижение на 1% означает рост цены на нефть на 4 доллара за баррель".

"Будучи страной-производителем, мы считаем, что предложений сейчас достаточно и что это равновесие предложения и спроса в интересах всех и не следует его нарушать, а нынешнее повышение цен, с другой стороны, никому не нужно", - подчеркнул Ш.ХЕЛИЛЬ, передает ИТАР-ТАСС.