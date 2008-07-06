Губернатор убежден, что Ющенко присвоит Бандере «Героя Украины»

Председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК убежден, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО присвоит проводнику Организации украинских националистов Степану Бандере звание «Герой Украины» (посмертно).

Как передает корреспондент УНИАН об этом он заявил сегодня в передаче «Политическая студия» Ивано-Франковского областного телевидения «Галичина».

По словам Н.ПАЛИЙЧУКА, он пригласил Президента на торжества по случаю 100-летия со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры, которые состоятся 1 января 2009 года в селе Старый Угринов Калушского района Ивано-Франковской области.

«Я имел разговор с Президентом и пригласил его на празднования, - заметил председатель облгосадминистрации. – Президент дал свое согласие прибыть».

«Я убежден, что Президент Украины присвоит Степану Бандере звание «Герой Украины» (посмертно)», - добавил Н.ПАЛИЙЧУК.

Он напомнил, что создан областной организационный комитет по празднованию 100-летия со дня рождения С.Бандеры, и область достойно готовится отметить эту дату.

Справка УНИАН. Проводник Организации украинских националистов Степан Бандера родился 1 января 1909 года в селе Старый Угринов Калушского уезда Ивано-Франковской области в семье священника. Был убит агентом КГБ Богданом Сташинским в Мюнхене 15 октября 1959 года.

Ивано-Франковский областной совет провозгласил 2008 год Годом Степана Бандеры и обратился к Президенту Украины с просьбой присвоить проводнику ОУН звания «Герой Украины» (посмертно). Такие же обращения приняли областные советы некоторых других западноукраинских областей.

В прошлом году Президент Украины В.ЮЩЕНКО к 100-летию Главного командира Украинской повстанческой армии Романа Шухевича присвоил ему звание «Герой Украины» (посмертно).