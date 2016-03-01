Подозреваемого в расстреле мобильной группы возле Счастья освободили под домашний арест

Как сообщил корреспонденту УНИАН один из адвокатов Свидры Игорь Черняк, соответствующее решение сегодня принял Апелляционный суд Донецкой области в Бахмуте.

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По его словам, защита просила не избирать подозреваемому никакой меры пресечения или отпустить бойца на поруки народного депутата Ярослава Маркевича.

Черняк отметил, что, согласно решению суда, Свидра должен круглосуточно находиться по месту регистрации в Харькове и не снимать специальный электронный браслет.

Адвокат подчеркнул, что апелляционный суд надлежащим образом оценил изложенные доводы защиты и дал объективную оценку позиции представителей гособвинения, что позволило изменить Свидре меру пресечения с содержания под стражей в СИЗО на домашний арест.

Также Черняк сообщил, что рассмотрение апелляционной жалобы на решение суда об избрании меры пресечения другому подозреваемому в деле, бойцу 92-й ОМБР Павлу Долженку с позывным "Крым" (по решению суда находится в СИЗО) состоится завтра, 2 марта.

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Как сообщал УНИАН, утром 2 сентября 2015 года вблизи города Счастье Луганской области была расстреляна мобильная группа по борьбе с контрабандой. В результате обстрела погибли волонтер Галущенко ("Эндрю") и работник Государственной фискальной службы, ранения получили еще трое человек.

В середине февраля 2016 года в Краматорске по решению суда взяли под стражу Свидру и Долженко. Им объявили подозрение по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах) Уголовного кодекса Украины, которой, в том числе, предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.