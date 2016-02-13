В Краматорске арестовали подозреваемого в расстреле мобильной группы на Луганщине: ему грозит пожизненное

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил один из адвокатов Свидры Игорь Черняк.

Читайте такжеВ Донецкой области будут судить "контрразведчика МГБ ДНР"

По его словам, вчера, 12 февраля, Свидру, уверяя в формальности визита, вызвали в Краматорск в военную прокуратуру сил АТО. Черняк подчеркнул, что все следственные действия проходили без его адвоката: допросы и опросы через полиграф. Наконец бойцу вручили уведомление о подозрении по ч.2 ст.115 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах) Уголовного кодекса Украины, которая, в том числе, предусматривает пожизненное лишение свободы.

По сведениям волонтеров, ночью в Краматорске состоялся суд по избранию меры пресечения. На суде присутствовал один из адвокатов обвиняемого Олег Федоров, который прибыл в Краматорск уже после предъявления обвинения и допроса. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Как сообщал УНИАН, утром 2 сентября 2015 года под Счастьем была расстреляна мобильная группа по работе с контрабандой. В результате обстрела погибли волонтер Андрей Галущенко («Эндрю») и работник Государственной фискальной службы, ранения получили еще три человека.