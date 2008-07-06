Объявлены финалисты акции «Семь природных чудес Украины»

Объявлен 21 финалист всеукраинской акции «Семь природных чудес Украины»

Как передает корреспондент УНИАН, подведение итогов второго этапа конкурса состоялось на Волыни во время фестиваля «Этнолето: Ивана Купала на Свитязе».

Финалистами акции стали: биосферный заповедник «Аскания-Нова» (Херсонская область), геологический заказник «Базальтовые столбы» (Ривненская область), Балаклавская бухта с мысами Айя и Фиолент (Крым), ландшафтный заказник «Буковинские водопады» (Черновицкая область), гора Говерла (Ивано-Франковская область), регионально-ландшафтный парк «гранитно-степное Побужье» (Николаевская область), Деснянская Оболонь (Черниговская область), Днестровский каньон (Винницкая, Ивано-Франковская и Тернопольская области), Дунайский биосферный заповедник (Одесская область), заповедник «Каменные могилы» (Донецкая область), Каневские горы на реке Днепр (Черкасская область), Карадагский природный заповедник (Крым), Кочубеевские дубы (Полтавская область), Мраморная пещера (Крым), Олешковские пески (Херсон), Оптимистическая пещера (Тернопольская область), национальный природный парк «Подольские товтры» (Хмельницкая область), озеро Свитязь (Волынская область), озеро Синевир (Закарпатье), Урицкие скалы (Львовская область), Яблоня-колония (Сумская область).

«21 финалист представляет основные регионы Украины и основные уникальные природные особенности, начиная с гор, пещер, озер и заканчивая самой большой пустыней в Европе. Украинцам будет что выбрать, а иностранцам будет что посмотреть», - отметил инициатор акции «Семь природных чудес Украины» народный депутат Николай ТОМЕНКО.

Финал акции состоится 26 августа в Киевской крепости, где будут объявлены 7 природных чудес Украины.

Справка УНИАН. Конкурс «7 природных чудес» является вторым этапом всеукраинской акции «7 чудес Украины», где были избраны семь лучших историко-культурных и архитектурных объектов страны.

Целью избрания семи природных чудес является пропаганда уникального природного мира Украины и привлечение внимания к объектам, имеющим перспективу стать интересными не только для украинского, но и для зарубежного туристического общества.

Объектами для участия в конкурсе являются геологические объекты: горы, пещеры, вулканические массивы; а также озера, реки, естественные (нерукотворные) лесные массивы и тому подобное.

Акция объявлена в марте 2008 года, а 26 августа, к дню независимости Украины, после проведения интернет-голосования и экспертной оценки, будут объявлены 7 природных чудес, которые стали победителями акции.

Инициатором акции и председателем оргкомитета является народный депутат Н.ТОМЕНКО. Среди организаторов этой акции - Государственная служба туризма и курортов Украины, Комитет Верховной Рады по вопросам молодежной политики, спорта и туризма, Национальная радиокомпания Украины, канал ICTV, журнал «Мандри» и много других средств массовой информации.

Научное и экспертное сопровождение мероприятия осуществляет Институт геологических наук НАН Украины и специалисты географических и геологических факультетов ведущих вузов страны.