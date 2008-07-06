"АББА" не вернется на большую сцену

Шведская группа "АББА" не будет воссоздана и не вернется на большую сцену.

"У нас просто больше нет мотивации", - заявили основатели группы Бьерн Ульвеус и Бенни Андерссон. Интервью с ними публикует лондонский еженедельник "Санди Таймс".

В последнее время ходили разговоры о возможном возвращении легендарной четверки после успеха мюзикла "Мама миа", основанного на их песнях и выхода одноименного фильма.

"АББА" – один из наиболее успешных коллективов в современной поп-музыке. Мировые продажи альбомов группы достигли трехсот семидесяти миллионов экземпляров.

Эхо Москвы