Куницын с оптимизмом смотрит на будущее флота

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН поблагодарил министра обороны Украины Юрия ЕХАНУРОВА за решение проблем города и Военно-Морских Сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в интервью журналистам в Севастополе С.КУНИЦЫН отметил, что утром встречался с Ю.ЕХАНУРОВЫМ.

«И могу сказать, мы очень много вопросов решили, Юрий Иванович практически стал куратором Севастополя», - сказал председатель горадминистрации.

По словам С.КУНИЦЫНА, «мы ему благодарны, и сейчас как министр обороны он взялся решить все проблемы, которые может решить Министерство обороны – и по жилью, и по обеспечению военных моряков, и по ремонту кораблей, подводной лодки «Запоріжжя».

С.КУНИЦЫН отметил, что с оптимизмом смотрит на будущее украинского флота. По его словам, украинские военные моряки на отлично выполняют свои задачи, в том числе на международном уровне, сотрудничают с разными международными организациями, а в Севастополе – с Черноморским флотом России.

«Так что все идет по плану», - добавил председатель горгосадминистрации.