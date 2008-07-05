Идея Тимошенко для Винского стала неожиданностью

Министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ заявляет, что для перенаправления японского кредита, предназначенного для аэропорта «Борисполь», на достройку окружной дороги в Николаеве необходимо изменить условия договора.

Об этом министр сказал УНИАН, комментируя вчерашнее заявление премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

«Необходимо менять условия договора… Можно, конечно, проводить переговоры, но в условиях договора записан аэропорт «Борисполь», - подчеркнул И.ВИНСКИЙ.

Он также сообщил, что ранее такие планы не обсуждались, и заявление Ю.ТИМОШЕНКО было для него неожиданным, и он в такие планы не посвящен.

Как сообщал УНИАН, 29 марта 2005 года в Киеве было подписано соглашение (в форме обмена нотами) между правительствами Украины и Японии о предоставлении кредита для финансирования проекта развития аэропорта «Борисполь» на срок 30 лет и на сумму 19 млрд. 92 млн. йен (около 180 млн. долл.). Срок его погашения - с 10 сентября 2015 г. по 10 марта 2035 года.

Вчера, 4 июля, Ю.ТИМОШЕНКО в ходе посещения Николаевской области заявила, что нужно «перекинуть» эти деньги на достройку окружной дороги в Николаеве.

«Этот кредит, который у нас есть для «Борисполя», проведем переговоры по этому поводу. Пока я говорю о плане для того, чтобы для «Борисполя» смогли привлечь инвестора по открытой аукционной схеме. Пусть строит терминалы не за государственные средства, а этот кредит передать Николаевской области для того, чтобы достроить окружную дорогу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.