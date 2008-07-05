Порошенко отмечает рост ипотечного кредитования

Председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО отмечает продолжение увеличения объемов ипотечного кредитования в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

«На сегодняшний день эти объемы кредитования, они не падают, они демонстрируют тенденцию к росту. Но мы не говорим, что в этом случае мы не видим конкретных проблем», - отметил П.ПОРОШЕНКО.

Он сообщил, что на 1 января 2008 года объемы ипотечного кредитования в Украине, в том числе на покупку, строительство и реконструкцию недвижимости, составляли 40,826 млрд. грн., на 1 апреля - 47,173 млрд. грн., и на 1 июня превысили 50 млрд. грн.

В свою очередь, председатель правления НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ отметил, что рост сферы строительства не должен определяться исключительно влиянием банковской системы.

Так, он считает, что программа по обеспечению населения доступным жильем должна реализовываться не только банковскими методами, в частности снижением кредитных ставок и увеличением объемов кредитования, но и фискальными методами, среди которых применение льготных ставок налогов для отдельных граждан в рамках такой программы.

Кроме того, В.СТЕЛЬМАХ считает, что дополнительным способом реализации программы «доступное жилье» может стать увеличение капитализации государственных банков.

По его мнению, данный шаг позволит расширить деятельность банков, в частности в сфере ипотеки, а также, вероятно, приведет к снижению стоимости кредитов.