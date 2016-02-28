"Золотая малина": худшей картиной года признали "50 оттенков серого"
Также этот фильм отметился худшим актером, актрисой и сценарием.
В Лос-Анджелесе раздали антипремии "Золотая малина". Худшими фильмами этого года стали "50 оттенков серого" и "Фантастическая четверка".
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Больше всего номинаций собрала эротическая лента "50 оттенков серого". Худшим актером назвали Джейми Дорнана, актрисой – Дакоту Джонсон. Отдельную "Малину" получил их неудачный дуэт. Сценарист картины Келли Марсел также отличилась антипремией.
В свою очередь худшим режиссером года назвали Джоша Транка с его "Фантастической четверкой".
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А вот приз за восстановление репутации достался многократному лауреату "Золотой малины" Сильвестру Сталлоне. На этот раз он номинируется на "Оскар" за роль второго плана в драме "Крид".
Напомним, "Золотую малину" раздают за день до вручения "Оскара", которое состоится уже сегодня.