Номинированный в шестой раз на "Оскар" Ди Каприо решил сыграть по-крупному: актер взялся за роль Путина

Об этом сообщают сразу два источника, близких к производителю фильма - компании Knights Bridge Entertainment (независимый кинопроизводитель, зарегистрированный в Великобритании и имеющий представительства в Америке, Европе и Азии), передает "Дождь".

Один из топ-менеджеров Knights Bridge Entertainment Валерий Саарян, представляющий интересы компании на территории Европы и Азии, подтвердил, что работа над фильмом Putin велась весь последний год и сейчас утверждается финальная версия сценария. Разглашать дополнительные детали Саарян не стал, сообщив, что над сценарием фильма работали три автора, а имя режиссера «у всех на слуху». В кастинге фильма задействованы сразу несколько звезд Голливуда первой величины, пояснил Саарян, но их имена представитель компании также отказался раскрывать до начала съемок.

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Ди Каприо уже дал предварительное согласие на исполнение главной роли. Съемки начнутся весной 2016 года и пройдут в России, Америке и Европе. Выход фильма запланирован на весну 2017 года.

По словам представителя компании, жанр фильма - политический триллер с фактами из жизни и работы президента, оказавшегося на вершине мировой политики. «От офицера КГБ, премьер-министра - к президенту. Человек-миф. Взгляд на личную жизнь и карьеру одного из самых влиятельных людей мира», - сказано в описании проекта.

Связаться с официальным представителем Ди Каприо пока не удалось.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о фильме, сказав, что ничего об этом не знает. По данным источников Дождя, Путин знает, что американцы собираются снять о нем фильм.

В январе в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag Ди Каприо сказал, что не против сыграть российского президента. «Путин был бы очень-очень-очень интересным, я бы с удовольствием сыграл его», - сказал актер изданию.

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Ранее о желании снять фильм о российском лидере рассказал режиссер Оливер Стоун. К фильму Putin Стоун не имеет никакого отношения, пояснили Дождю в компании-производителе.

Актер и продюсер Марк Дэймон известен работой над лицензированием более 300 полнометражных картин, среди которых такие фильмы как «Никогда не говори "никогда"», «Честь семьи Прицци», «Однажды в Америке» и другие.

В портфеле Knights Bridge Entertainment такие фильмы как «Два ствола», «План побега» и часть «бондианы» «Квант милосердия».

Как сообщал УНИАН, ранее США вручили премию гильдии киноактеров, Ди Каприо стал лучшим актером.

14 января в Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию "Оскар".

В частности, за звание лучшего актера поборются Леонардо Ди Каприо («Выживший»), Брайан Крэнстон («Трамбо»), Мэтт Деймон («Марсианин»), Майкл Фассбендер («Стив Джобс») и Эдди Редмэйн («Девушка из Дании»).

Ранее Ди Каприо выдвигался на кинонаграду за картины «Что гложет Гилберта Грэйпа», «Авиатор», «Кровавый алмаз» и «Волк с Уолл-стрит» («Лучшая мужская роль» и «Лучший продюсер»).