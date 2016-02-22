Начальник патрульной полиции Киева принимал участие в инциденте по задержанию водителя автомобиля BMW

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

По его словам, Зозуля, узнав об этом инциденте, прибыл «на его финальную стадию».

Также Шевченко не исключил, что начальник патрульной полиции мог прибыть на собственном авто, поскольку тогда был выходной день.

Комментируя распространенную некоторым СМИ информацию, что якобы прокуратура изъяла для экспертизы и табельное оружие Зозули в рамках уголовного производства по убийству пассажира «BMW», Шевченко отметил, что ему об этом не известно, однако прокуратура имеет полномочия по изъятию оружия полицейских.

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Как сообщал УНИАН, 16 февраля столичная прокуратура провела обыски в помещениях Управления патрульной полиции национальной полиции Украины, расположенного на ул. Народного ополчения, 9.

Были изъяты документы о получении, передаче на хранение, выдаче и сдаче табельного огнестрельного оружия и патронов к нему; оригиналы заданий, маршрутов по выезду полицейских на патрулирование территории, а также личные дела и должностные инструкции патрульных.

В Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по «BMW». В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других мужчин в нетрезвом состоянии находился в BMW.

Трех других парней задержали, они находились в нетрезвом состоянии.

Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство и назначила 20 экспертиз в рамках расследования действий полицейских.

Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от выполнения обязанностей до окончания расследования производства, а одному из них - Сергею Олийныку предъявлено обвинение в превышении полномочий и умышленном убийстве подростка. Печерский районный суд арестовал его на два месяца.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал арест патрульного «попыткой дискредитации полиции».