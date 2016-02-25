Почти половине украинцев не хватает денег, чтобы почувствовать себя европейцами - опрос

Такие результаты показал опрос "Как украинцы понимают евроинтеграцию: ожидания и настроения общества" Фонда "Демократические инициативы", передает корреспондент УНИАН.

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Согласно опросу, в мае 2013 года чувствовали себя европейцами 34% украинцев и не чувствовали - 55%, а в декабре 2013 года это соотношение составляло 44% и 50% соответственно.

В то же время, в ноябре 2015 года те, кто ощущает себя европейцами, впервые оказались в относительном большинстве - 47% могут назвать себя европейцами и 42% - нет.

В региональном разрезе определения себя как европейцев преобладает в общественном мнении на западе (57% чувствуют себя европейцами и 35,5% - нет), и в центре (49% и 37%, соответственно).

На востоке Украины общественное мнение почти равноценно разделилось на тех, кто считает себя европейцами (46%), и тех, кто не считает (49%).

В меньшинстве "европейцы по самоощущениям" оказались на юге (35,5% чувствуют себя европейцами и 43% - нет) и на Донбассе (38% и 56,5%, соответственно).

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Для того, чтобы чувствовать себя европейцами в полной мере, украинцам нужен определенный уровень материального благосостояния - так считают 47% населения; ощущение защищенности со стороны закона (33,5%), уважение ценностей демократии и прав человека (23%) и возможность ездить в другие европейские страны без виз (23%).

Несмотря на то, что фактор благосостояния остается на первом месте по-прежнему сейчас на него ориентируется на 12% меньше граждан, чем в мае 2013 года (59%), отмечается в исследовании.

*** Исследование провели Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова в период с 14 по 22 ноября 2015 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2009 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.