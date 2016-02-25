50% украинцев считают, что страна выиграет от вступления в ЕС - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные опроса, которые в ходе круглого стола "Как украинцы понимают евроинтеграцию: ожидания и настроения общества" представила политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива Мария Золкина.

Согласно опросу, существуют региональные различия в отношении к этому вопросу. Так, оптимистичный взгляд преобладает на западе и в центре Украины, где 77% и 57,5% соответственно считают, что Украина больше выиграет от членства в Евросоюзе.

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Относительное большинство в других макрорегионах склоняется к тому, что Украина больше потеряет в случае вступления в ЕС.

Так, на юге 30% считают, что украинское государство больше выиграет, а 41% - что проиграет, на востоке - 35% и 46,5%, на Донбассе - 32% и 39,5%, соответственно.

По возрастным распределением мнение, что Украина больше выиграет, чем потеряет, если станет членом ЕС, доминирует во всех возрастных группах. Согласно исследованиям, даже среди людей старшего возраста относительное большинство (40%) считает, что Украина больше приобретет, чем потеряет (35%), если вступит в ЕС.

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Исследование провели Фонд "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова в период с 14 по 22 ноября 2015 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2009 респондентов возрастом от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.