После скандала с бранью в прямом эфире "Подробности" сообщили об увольнении Столяровой

Как стало известно из источников Detector.media, "Национальные информационные системы" и канал "Интер" принял решение уволить Марию Столярову. Каков официальный предлог пока неясно, однако неофициально увольнение Столяровой связано с матом в прямом эфире, а также постами в фейсбуке двухгодичной давности, в которых она называла протестующих "нациками" и "орками".

Как известно, Столярова – гражданка России, работала на "РЕН-ТВ", где была военным корреспондентом. После переезда в Украину стала шеф-редактором "Подробностей недели".

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Отмечается, что на сайте "Подробностей" уже выложен документ, свидетельствующий об увольнении.

Напомним, Столярова также "прославилась" фотографиями с боевиками российско-террористического батальона "Восток", которых она называла "Любимыми парнями в Донецке".

Кроме того, на своей странице в Facebook, Столярова призвала "ввести войска" во время столкновений в Харькове.