СБУ проверит наличие состава преступления в сообщениях в соцсетях шеф-редактора канала "Интер"

Служба безопасности Украины проверит наличие состава преступления в заметках в социальных сетях шеф-редактора телеканала «Интер» Марии Столяровой и примет решение о применении или не применении к ней депортации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

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«Конечно, те высказывания и призывы, которые содержатся в социальных сетях и связываются с этим лицом, вызывают у нас вопросы. Она (информация в соцсетях — УНИАН) будет исследоваться нашими следователями, чтобы четко дать ответ, есть в ее действиях состав преступления или нет. Я думаю, что мы очень быстро закончим этот анализ и дадим взвешенный ответ на этот вопрос», - сказал Ткачук.

Также он выразил удивление, что Столярова, имея далеко не проукраинские взгляды, занимает руководящую должность на одном из общенациональных телеканалов.

«Вызывает недоумение, как человек с таким прошлым, если оно действительно подтвердится, могла оказаться на такой должности в очень известном и уважаемом СМИ. Я думаю, что это вопрос не только к СБУ», - отметил Ткачук.

Напомним, что на днях разгорелся скандал, связанный с тем, что в прямом эфире выпуска новостей телеканала «Интер» 21 февраля Столярова пренебрежительно и нецензурными словами высказалась во время того, как журналисты канала брали интервью у родственников погибших Героев Небесной Сотни на Майдане Незалежности.

В свою очередь Столярова в Facebook заявила, что нецензурные слова из ее уст не были адресованы героям сюжета, а были рабочими моментами и случайно попали в эфир.

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После этого пользователи социальных сетей начали публиковать стриншоты со страниц в социальных сетях Столяровой, в которых она пренебрежительно высказывалась об участниках харьковского Евромайдана в 2014 году, а также вспомнили ее работу на российский телеканал и сюжеты, в которых Столярова в положительном свете говорила о боевиках террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 25 февраля рассмотрит вопрос о назначении внеплановой проверки телеканала «Интер» в связи с попаданием в эфир нецензурного высказывания Столяровой во время показа сюжета о чествовании памяти Героев Небесной Сотни.