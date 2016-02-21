Контрольный пункт "Марьинка" завтра возобновит работу

Как сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Facebook, такое решение принято руководством штаба АТО в связи со стабилизацией обстановки и уменьшением количества обстрелов.

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Как сообщал УНИАН, пункт пропуска «Зайцево» (Майорск) из-за обстрелов боевиков был временно закрыт с 3 февраля, «Марьинка» - с 17 февраля. 20 февраля была возобновлена работа КПВВ "Зайцевое".

Всего на линии разграничения действует 6 дорожных коридоров для проезда автотранспортом: «Стаханов-Золотое-Горское-Лисичанск» - КПВВ «Лисичанск»; «Горловка-Артемовск» - КПВВ «Зайцевое»; «Донецк-Курахово» - КПВВ «Марьинка»; «Донецк-Мариуполь (через Волноваху)» - КПВВ «Новотроицкое»; «Новоазовск-Красноармейск-Талаковка-Мариуполь» - КПВВ «Гнутове»; «Станица Луганская - Новойдар» - КПВВ «Станица Луганская».