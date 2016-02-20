В Донецкой области возобновил работу пункт пропуска "Зайцево"

Из-за уменьшения интенсивности обстрелов с сегодняшнего дня возобновлена работа контрольного пункта въезда-выезда "Зайцево" в Донецкой области.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

"В связи с уменьшением интенсивности обстрелов в районе н.п. Зайцево и с целью снижения социальной напряженности среди гражданского населения Донецкой и Луганской областей, по решению руководства штаба АТО, с 20.02.16 возобновлена работа КПВВ "Зайцево", - отмечается в сообщении.

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По данным ГПСУ, всего в течение вчерашнего дня через контрольные пункты прошло такое количество лиц и транспортных средств: КПВВ "Новотроицкое" - 7875 человек и 1788 транспортных средств; КПВВ "Гнутово" - 4050 человек и 1015 транспортных средств; КПВВ "Станично-Луганское" - 3070 человек.

Сегодня утром для пересечения линии разграничения перед контрольным пунктом «Новотроицкое» ожидали 100 на въезд и 500 автомобилей на выезд. На КПВВ "Гнутово" на въезд - 20 автомобилей и на выезд 60.