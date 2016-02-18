Горбулин: во времена Януковича почти окончательно была разрушена украинская система ПВО

Об этом заявил директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин во время брифинга «К второй годовщине агрессии России против Украины» в Украинском кризисном медиа-центре.

По его словам, дезорганизация работы Минобороны под видом его реформирования делала невозможным эффективное управление ВС Украины.

«В 2010 году было расформировано Объединенное оперативное командование, а за год – Командование сил поддержки, что существенно осложнило применения сил и средств ВС Украины. Было завершено разрушительное по своей сути «реформирования» районных (городских) военных комиссариатов, с 2010 года были приостановлены сборы по подготовке военнообязанных», - рассказывает эксперт.

Горбулин подчеркнул, что именно во времена Януковича почти окончательно была разрушена украинская система ПВО, а самые современные зенитно-ракетные комплексы и средства разведки были передислоцированы в Крым.

«Осознавая ситуацию, новое руководство Украины начало передислокацию подразделений Вооруженных Сил и правоохранительных органов Украины в восточные и северные области государства», - отмечает эксперт.

По его словам, были приняты неотложные меры по восстановлению дееспособности сектора безопасности и обороны, обеспечена управляемость силами и средствами ВС Украины, создана Национальная гвардия, проведена частичная мобилизация, началось формирование добровольческих батальонов для защиты Украины, быстро стабилизирована ситуация в Киеве, а также в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях.