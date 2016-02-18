Горбулин: во времена Януковича почти окончательно была разрушена украинская система ПВО
Во времена президентства Виктора Януковича российские агенты целенаправленно уничтожили обороноспособность Украины.
Об этом заявил директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин во время брифинга «К второй годовщине агрессии России против Украины» в Украинском кризисном медиа-центре.
По его словам, дезорганизация работы Минобороны под видом его реформирования делала невозможным эффективное управление ВС Украины.
«В 2010 году было расформировано Объединенное оперативное командование, а за год – Командование сил поддержки, что существенно осложнило применения сил и средств ВС Украины. Было завершено разрушительное по своей сути «реформирования» районных (городских) военных комиссариатов, с 2010 года были приостановлены сборы по подготовке военнообязанных», - рассказывает эксперт.
Горбулин подчеркнул, что именно во времена Януковича почти окончательно была разрушена украинская система ПВО, а самые современные зенитно-ракетные комплексы и средства разведки были передислоцированы в Крым.
«Осознавая ситуацию, новое руководство Украины начало передислокацию подразделений Вооруженных Сил и правоохранительных органов Украины в восточные и северные области государства», - отмечает эксперт.
По его словам, были приняты неотложные меры по восстановлению дееспособности сектора безопасности и обороны, обеспечена управляемость силами и средствами ВС Украины, создана Национальная гвардия, проведена частичная мобилизация, началось формирование добровольческих батальонов для защиты Украины, быстро стабилизирована ситуация в Киеве, а также в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях.