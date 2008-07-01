Тимошенко назвала свою цену безопасности шахтеров

Министерство угольной промышленности ввело с сегодняшнего дня в качестве эксперимента почасовую оплату труда на 7 государственных шахтах.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Минуглепрома Александр ГОРОБЕЦ.

По его словам, эксперимент проводится в рамках мероприятий, предусмотренных соответствующим приказом Минуглепрома № 165 от 16 апреля.

Почасовая оплата вводится, в частности, на ГП «Шахтоуправление Донбасс», на шахте Центральная ГП «Красноармейскуголь», на шахте Белозерская ГП «Добропольеуголь», «им. Гаевого» ГП «Артемуголь», "им. 19 Партсъезда" ОАО «Луганскуголь», на шахте № 81 Киевская ГП «Ровенькиантрацит», а также на шахте «Червоноградская» ГП «Львовуголь».

«С сегодняшнего дня как эксперимент на этих шахтах введена почасовая оплата труда», – сказал А. ГОРОБЕЦ.

Как сообщал УНИАН, 8 января премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила о необходимости обеспечить переход от сдельной к почасовой оплате труда шахтеров.

«Шахта им. Засядько должна была стать первой, где будет внедрена почасовая оплата труда шахтеров. Возможно, «сдельщина» намного интересней и для собственника шахты, и для государства, поскольку гнать объемы производства в угольной отрасли уже стало нормой», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства поручила Министерству угольной промышленности совместно с профсоюзами и общественными организациями в течение недели разработать соответствующие документы для перехода на почасовую систему оплаты труда. При этом, по ее словам, такая система оплаты должна базироваться на определении объема добычи одним человеком на протяжении одной смены.

«Возможно, снизится объем добычи, но это та цена, которую мы должны заплатить за безопасность работы шахтеров», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

11 июня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что с 1 июля на почасовую оплату труда будут переведены шахтеры, работающие в условиях повышенного риска.

«С 1 июля мы перейдем на почасовую оплату труда для шахтеров и других сотрудников, которые работают непосредственно на тех шахтах, где существует опасность в труде, а следующий шаг – мы будем вводить почасовую оплату для всех остальных работников, которые работают под землей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом глава правительства заявила, что переход на почасовую оплату труда не приведет к снижению уровня существующей заработной платы в угледобывающей отрасли Украины.