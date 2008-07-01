Ассоциация пекарей хочет печь спецхлеб для тех, кто сидит в Мерседесах?

Хлеб должен рассматриваться как товар, заявил сегодня во время круглого стола, организованного газетой «Хрещатик», председатель правления ОАО «Хлеб Киева» Игорь МАЗУРИКА.

Как передает корреспондент УНИАН, по его мнению, "хлеб должен рассматриваться как товар. Все составляющие себестоимости производства хлеба на сегодняшний день являются товарами. Соответственно, хлеб тоже должен быть товаром. Тогда предприятия будут нормально работать, тогда будет улучшаться качество продукции, будет выпускаться новый ассортимент. Это - необходимое условие".

И.МАЗУРИКА также добавил, что существующие сегодня механизмы регулирования цен неэффективны. По его мнению, дотирование должно быть адресным для социально уязвимых слоев населения. «Мы думаем, что Кабмин должен пересмотреть механизмы ценовой политики. Надеюсь, что нас поддержат и Ассоциация пекарей, и Объединение «Укрхлебпром». Тогда предприятия будут иметь гарантированную возможность выйти на нормальный уровень рентабельности. На сегодняшний день в Киеве нам необходимо, чтобы на «Украинский» хлеб была цена 3 гривни 16 копеек, на «Пшеничный» первого сорта - 2 гривни 68 копеек и на батон высшего сорта – 2 гривни 30 копеек», - подчеркнул И.МАЗУРИКА.

В свою очередь, президент Всеукраинской ассоциации пекарей Владимир СЛАБОВСКИЙ заявил, что так остро вопрос цены на хлеб стоит только в Киеве.

«Киев в уникальной ситуации - нет ни одного города или района, где бы за два года цены не повышались. Это было везде, и все это знают. Вообще, вся хлебная отрасль живет в условной рыночной ситуации», - отметил он. Поэтому, по его словам, было бы правильно, чтобы государство поставило барьер местным администрациям, чтобы рентабельность на массовые сорта хлеба была не ниже 15%.

«Киевмлын» должен посчитать и сказать, где массовые сорта и сколько на них рентабельности, то есть, хлеб должен стоить столько и столько. А все остальные сорта должны стоить столько, сколько стоят. А дальше - это заботы городской власти, но это нужно решать на базе национальной власти. И нужно говорить не о проблеме хлеба, а о проблеме дешевых продуктов, дешевого транспорта и коммунальных услуг. И правильно говорили: почему те люди, которые ездят на «Мерседесах», должны пользоваться дешевым хлебом и молоком. В США 30 млн. людей получают адресную дотацию, и самое богатое государство не стесняется сказать, что у них есть бедные», - подчеркнул В.СЛАБОВСКИЙ.

«Я очень рад, что сегодня в Киеве занимаются этой проблемой. Возможно, киевлянам удастся на примере хлеба ее решить и перевести это в монетарное русло. Если киевляне покажут образец, что такие дотации можно делать на другие виды услуг, то это послужит примером и для руководства государства. И если у них выйдет, я буду не просто аплодировать, а просить, чтобы этот опыт не только тиражировали, но и сделали его национальной гордостью», - добавил президент Всеукраинской ассоциации пекарей.