«Нафтогаз» остался должен «Газпрому» $2,5 миллиардов?

Экс-глава «Нефтегаза Украины» Евгений Бакулин оценивает суммарный долг НАК «Нафтогаз Украины» перед «Газпромом» в $ 2,5 млрд., сообщает газета «Сегодня». «В эту сумму входит 1 миллиард 200 миллионов долларов за газ, который правительство реквизировало у "Укргазэнерго" (дочерняя компания «Росукрэнерго») без оплаты в декабре-январе 2007-2008 годов»,- заявил Бакулин.

«Еще 500 миллионов долларов нужно будет оплатить к 20 августа этого года по контракту между «Газпромом» и «Нафтогазом». Он был заключен в феврале 2008 года по цене $321 за тысячу кубов. Плюс 800 миллионов задолженность перед Росукрэнерго за поставленный в июне газ. А «Нафтогаз» в результате неплатежей за газ может уже в августе оказаться банкротом», - считает экс-глава «Нафтогаза Украины».

Ранее в Москве на переговорах с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко руководитель российского правительства Владимир Путин сообщил, что у Украины нет долгов по текущим платежам, однако «есть долги прошлых лет».