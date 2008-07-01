Украинцы, захваченные пиратами, находятся на корабле

Все члены экипажа захваченного сомалийскими пиратами 28 мая немецкого судна „Леманн Тимбер”, среди которых и четверо граждан Украины, находятся на борту корабля, моральное состояние и здоровье членов команды – удовлетворительное.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию Генерального консульства Украины в Гамбурге, об этом сказал капитан захваченного судна в телефонной беседе с руководителем антикризисного штаба, который состоялся 30 июня.

По данным МИД, руководитель антикризисного штаба также беседовал с несколькими членами экипажа, которые подтвердили эту информацию.

Антикризисный штаб продолжает активно работать над освобождением экипажа и судна.

Дело находится на особом контроле в Генеральном консульстве Украины в Гамбурге, в Посольстве Украины в Кении и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, сомалийские пираты продолжают удерживать захваченное 28 мая в Аденском заливе немецкое судно „Леманн Тимбер”, в состав экипажа которого входят четверо граждан Украины.