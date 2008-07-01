По Закарпатью теперь можно путешествовать "винным путем"

В Ужгороде презентовали туристический маршрут "Закарпатский туристический винный путь".

Как передает корреспондент УНИАН, его "изюминой" является посещение старинных винных погребов области и дегустация закарпатских вин.

Идея создать такой маршрут принадлежит частному виноделу Александру КОВАЧУ. Ее поддержали другие частные производители солнечного напитка и, совместно с Управлением по вопросам европейской интеграции и туризма и курортов Закарпатской ОГА, разработали этот туристический маршрут.

"Туристический винный путь" – это трехдневный тур по Ужгородскому, Мукачевскому и Береговскому районам области. Маршрут пролегает через старинные закарпатские крепости, термальные бассейны Береговщини, самую длинную в Европе липовую аллею в Ужгороде и винные подвалы.

В дегустационных залах почитателям солнечного напитка предложат как известные закарпатские марочные вина, как "Роза Закарпатья", так и новые, недавно созданные знатоками винодельного дела. Например, вино из четырех видов лесных ягод. Также туристов будут угощать закарпатской кухней, ни одно из кушаний не повторяется.

Тур построен по схеме "все включено".

Закарпатский винный путь - первая попытка популяризировать в Украине винный туризм, сообщил корреспонденту УНИАН А.КОВАЧ. "Домашнее вино и сельский туризм - вещи неразлучные. Потому мы пошли путем частных виноделов из Венгрии, которые реализовывают себя через "зеленый" туризм", - отметил он.