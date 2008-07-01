Две китайские компании вложат огромные деньги в Афганистан

Крупнейшая в КНР компания по производству меди Jiangxi Copper Co. и китайская государственная China Metallurgical Group Corp. совместно инвестируют в разработку крупного медного месторождения Айнак в Афганистане. Об этом сообщили представители Jiangxi Copper, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Reuters.

В сообщении отмечается, что Jiangxi Copper получит 25-процентный пакет акций в совместном проекте, за который компания намерена заплатить 2,57 млрд гонконгских долл. (329 млн долл.), остальные 75% акций будут принадлежать China Metallurgical.

Около 30% общей суммы инвестиций компании внесут первоначально, остальные 70% будут привлечены за счет проектного финансирования. Кроме того, сообщается, что компании договорились привлечь независимых инвесторов проекта, но кто именно выступит в этом качестве, пока неизвестно.

China Metallurgical Group и Jiangxi Copper получили тендер на разработку медного месторождения Айнак в Афганистане, победив в конкурсе "дочку" холдинговой компании "Базовый элемент" ("Базэл") Strikeforce.

Предположительные запасы месторождения, расположенного к востоку от Кабула, составляют до 13 млн т меди. Строительство необходимых для разработки месторождения объектов займет, как планируется, 5 лет. Выплаты афганскому правительству для получения разрешения на начало разработки составили 400 млн долл.

Месторождение Айнак было обнаружено в 1974 г. и исследовано советскими геологами в 1979 г., однако из-за непрерывных гражданских войн не разрабатывалось. Помимо дочерней компании "Базэла" Strikeforce и China Metallurgical Group на месторождение претендовали британский Kazakhmys Consortium, канадский Hunter Dickinson и американская Phelps Dodge. Представители "Базэла" ранее отмечали, что Айнак представляет особый интерес для компании и является активом мирового уровня.