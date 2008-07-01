Россия отказывается от внешних займов

Россия в 2009-2011 годах откажется от заимствований на международных рынках капитала, говорится в основных направлениях бюджетной политики на трехлетку, опубликованных на сайте Минфина страны.

Как отмечается, основными принципами долговой политики будут "отказ от заимствований на международных рынках капитала, завершение и ускоренная реализация большинства действующих проектов с международными финансовыми организациями с отказом от принятия обязательств по новым займам, полный отказ от привлечения новых кредитов правительств иностранных государств".

"В результате проводимой долговой политики совокупный объем государственного долга Российской Федерации составит 7,98% ВВП на конец 2011 года, при этом к концу 2011 года доля внутреннего долга в совокупном объеме госдолга достигнет 76,8% при соответствующем снижении доли внешнего долга", - говорится в документе.

Соответственно, процентные расходы федерального бюджета в 2009, 2010, 2011 годах составят 0,42, 0,43, 0,48% ВВП.

По данным Минфина, внешний госдолг РФ на 1 апреля 2008 года составил 44,1 миллиарда долларов.