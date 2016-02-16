Суд перенес заседание по делу Мосийчука, слепому адвокату не дали материалы дела с шрифтом Брайля

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом суд удовлетворил ходатайство Мосийчука.

Депутат просил суд перенести рассмотрение ходатайства ГПУ, поскольку продолжает находиться на лечении в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. Шалимова и должен в определенные сроки находиться на медицинских процедурах. В ходе заседания суда Мосийчук в подтверждение своих слов предоставил судьям соответствующие медицинские документы.

Как сообщает "112 Украина", один из адвокатов нардепа – слепой. Он просил ГПУ предоставить ему материалы дела со шрифтом Брайля, однако не получил их.

Мосийчук заявил, что обратиться в Национальное антикоррупционное бюро в связи с действиями сотрудников ГПУ.

Учитывая предоставленную депутатом информацию, суд принял решение перенести судебное заседание на 14.00 23 февраля.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября 2015 года Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в коррупции.

18 сентября Печерский райсуд Киева избрал Мосийчуку меру пресечения в виде содержания под стражей, срок действия которого закончился 15 ноября.

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Вместе с тем в Генпрокуратуре настаивают на содержании Мосийчука под стражей.

Высший админсуд Украины 17 ноября удовлетворил иск Мосийчука к Верховной Раде о признании незаконным и отмене постановления парламента о предоставлении согласия на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

Читайте такжеМосийчука прооперировали в Институте Шалимова

В декабре 2015 г. Мосийчука прооперировали в институте имени Шалимова.

25 января 2016 г. Печерский райсуд Киева отложил до 26 февраля заседание по избранию меры пресечения Мосийчуку.