Причиной внутреннего кровотечения у Мосийчука называют обширную язву желудка

Об этом говорится в сообщении в Facebook Мосийчука, подписанном пресс-службой депутата.

Отмечается, что Мосийчук все еще находится в реанимационном отделении института имени Шалимова.

"Врачи диагностировали открытие обширной язвы желудка, и как следствие - внутреннее кровотечение. Усилиями медиков кровотечение удалось остановить. Проводится дальнейшее лечение", - сказано в сообщении.

Напомним, в середине декабря Мосийчуку была сделана операция в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени Шалимова в Киеве, которая была названа успешной.

17 сентября Верховная Рада по представлению Генеральной прокуратуры дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в коррупции. 18 сентября Печерский райсуд Киева избрал Мосийчуку меру пресечения в виде содержания под стражей, срок действия которой истек 15 ноября. Вместе с тем в Генпрокуратуре настаивают на дальнейшем содержании Мосийчука под стражей.

В настоящее время Печерский районный суд Киева рассматривает ходатайство об избрании Мосийчуку новой меры пресечения. Последний раз из-за болезни подозреваемого заседание по этому вопросу было перенесено на 19 января 2016 года.

В свою очередь Высший административный суд 17 ноября удовлетворил иск Мосийчука к Раде о признании незаконным и отмене постановления парламента о предоставлении согласия на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

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