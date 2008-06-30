В Одессе трамвай сошел с рельс, один пассажир погиб

В Одессе трамвай сошел с рельс - 1 человек погиб и 8 госпитализированы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента Государственной автомобильной инспекции.

В воскресенье, 29 июня, около 11:00 на Французском бульваре трамвай маршрута №5, который ехал в направлении Санаторного переулка, по неизвестным причинам сошел с рельс.

В результате происшествия одна пассажирка погибла на месте от полученных травм, еще 8, среди которых двое детей шести и девяти лет, госпитализированы в больницы города.

Причины ДТП устанавливаются.