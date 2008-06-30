Тимошенко: Кабмин намерен выделить 1 млрд. грн. для кредитования жилья

Правительство планирует выделить из дополнительных доходов госбюджета, которые в этом году ожидаются на уровне 30,4 млрд. грн., около 1 млрд. грн. для ипотечного кредитования под малые проценты.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в эфире телеканала «1+1» в воскресенье.

Как сообщал УНИАН, ранее Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, что в ближайшее время правительство планирует заняться созданием более комфортных условий для малого и среднего бизнеса и предоставлением населению дешевых кредитов на жилье.

«Каждая семья, которая работает и имеет доход, будет иметь возможность через государственное ипотечное учреждение получить кредит на 25-30 лет для покупки жилья, причем без первого взноса и годовые проценты не будут превышать 4-6% », – заявила премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что кредиты под маленькие проценты будут давать не банки. «4-6% - это результат