Нацбанк доволен перспективами украинского экспорта

Перспективы для украинского экспорта в этом году очень хорошие, сообщил в интервью УНИАН руководитель группы советников главы Нацбанка Украины Валерий Литвицкий и добавил, что они вызывают у него оптимистическое настроение. Уже в мае-июне «впервые за последние месяцев двадцать» экспорт товаров и услуг из Украины будет, согласно прогнозу эксперта, по темпам прироста опережать импорт. Как считает Литвицкий, в этом откроются дополнительные возможности также в связи со вступлением Украины в ВТО.