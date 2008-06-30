Нацбанк доволен перспективами украинского экспорта
00:24, 30 июня 2008Общество
850 0
Оценка эксперта
Перспективы для украинского экспорта в этом году очень хорошие, сообщил в интервью УНИАН руководитель группы советников главы Нацбанка Украины Валерий Литвицкий и добавил, что они вызывают у него оптимистическое настроение. Уже в мае-июне «впервые за последние месяцев двадцать» экспорт товаров и услуг из Украины будет, согласно прогнозу эксперта, по темпам прироста опережать импорт. Как считает Литвицкий, в этом откроются дополнительные возможности также в связи со вступлением Украины в ВТО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter