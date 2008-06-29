Продюсеры "300 спартанцев" пообещали снять продолжение фильма
Царю Леониду такое не снилось
Продюсер Джанни Нуннари (Gianni Nunnari) планирует снять продолжение картины "300 спартанцев" режиссера Зака Снайдера, сообщает Slashfilm. По словам Нуннари, работавшего над фильмами "От заката до рассвета", "Отступники" и "300 спартанцев", он и Марк Кэнтон (Mark Canton) уже планируют "сиквел/приквел 300".
Зак Снайдер также подтвердил, что планирует участвовать в съемках новых "300 спартанцев" и уже обсуждал картину с Фрэнком Миллером, автором комикса "300" о битве спартанцев под предводительством царя Леонида с многотысячной армией персов в Фермопильском ущелье. По словам Снайдера, Миллер намерен взяться за работу над очередным комиксом о спартанцах и, если у него получится "что-нибудь классное", то Снайдер снимет продолжение картины.
В июне 2008 года "300 спартанцев" Снайдера получили награду Saturn Awards Киноакадемии научной фантастики, фэнтези и ужасов (Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films) как лучший фильм года в жанре "экшн/триллер".