Подозреваемый признался в изнасиловании 21 ребенка

Сотрудники милиции в Республике Башкирия (РФ) задержали 18-летнего подозреваемого в изнасиловании 21 ребенка, сообщил РИА Новости сотрудник Следственного комитета при прокуратуре РФ.

"Подозреваемый состоит на учете у психиатра. В течение последних трех лет он выслеживал мальчиков в возрасте от семи до десяти лет для удовлетворения своих сексуальных потребностей", - сказал сотрудник ведомства. Он уточнил, что оперативники задержали подозреваемого "по горячим следам", после совершения им очередного преступления.

"В ходе допроса подозреваемый рассказал еще о 20 эпизодах насилия над малолетними. Из них пока подтвердился один факт", - сказал собеседник.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лиц заведомо не достигших 14-летнего возраста), которая предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.