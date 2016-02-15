В Чернигове городской голова в рамках декоммунизации переименовал 59 улиц и переулков

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью городского совета, соответствующее распоряжение 12 февраля подписал Черниговский городской голова Владислав Атрошенко.

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Согласно документу, отныне в Чернигове появились улицы Олегово поле, Всехсвятская, Казацкая, Масановская, Лётная, Холодный Яр и др.

Также увековечена память об известных деятелях казацкой эпохи Мартине Небабе, Иване Богуне, гетмане Иване Мазепе. Названы улицы и в честь общественных и политических, культурных деятелей Чернигова XIX в. - Василия Хизнякова, Аркадия Верзилова, Федора Уманца, Ивана Рашевского и других. Увековечена память и об известных черниговцах прошлого века - Григории Сурабке, Любомире Боднаруке, Вячеславе Радченко и других, героев Небесной сотни Андрея Мовчана и Василия Прохорского.

В распоряжении управлению жилищно-коммунального хозяйства городского совета рекомендовано провести соответствующие работы, связанные с переименованием указанных улиц и переулков города.

В рамках декоммунизации переименованию в Чернигове подлежат еще 20 улиц. Предложения об их новых названиях должны предоставить комиссии по топонимике, сохранению и развитию культурно-исторической среды при Черниговском городском совете.