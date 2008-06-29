При пожаре на нефтебазе в Харькове есть пострадавшие

В Харькове в результате пожара, который произошел на территории нефтебазы ООО «Навта-Укрнефтепродукт», пострадали два человека.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, инцидент произошел во время перекачки топлива из одного резервуара в другой при помощи переносного насоса. Воспламенилось топливо, затем огонь перекинулся на травяной настил, охватив площадь в 30 квадратных метров.

Подразделениями Государственной пожарной охраны пожар был оперативно ликвидирован. Предварительная причина возгорания - нарушение техники безопасности при проведении работ. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Пострадавшие с ожогами госпитализированы в городскую больницу.