"Моряки уже прошли свой отбор": Офицер ВМС ответил на петицию волонтеров о потенциальных предателях

В размещенной на странице ВМС ВСУ в Facebook заявлении Дьяков признает, что ранее ошибался, всегда относясь «к волонтерам как к крайне патриотическим, порядочным и главное, бескорыстным людям».

Комментируя слова петиции, где говорится, что «руководящие должности здесь (в командовании ВМС ВС Украины – УНИАН) часто занимают люди, которые лояльны к России и в случае начала полномасштабной войны могут стать предателями», офицер говорит: «Вы даже и не поняли, что сделали. Сознательно или не совсем. Вы обвинили весь персонал флота, который самоотверженно выполняет свой долг перед Государством Украина. Вы обвинили всех в измене, непрофессионализме». По словам Дьякова, украинские военные моряки «уже прошли свой «естественный отбор», и не только они, но и их семьи (имеется в виду во время аннексии Россией АРК и г.Севастополя в 2014 году – УНИАН). «Нам нечего бояться», - добавляет он.

Читайте такжеСША возвращаются на авиабазу времен "холодной войны" для слежения за субмаринами РФ

Дьяков опроверг утверждения волонтеров (в интервью журналистам во время акции передачи петиции в Администрацию президента Украины) о том, что его родной брат является командиром одного из кораблей Черноморского флота России. Кроме того, как заявил офицер, он «такой обиды не получал за всю свою жизнь». «Поэтому вы (волонтеры – УНИАН) обидели мою жену, мою дочь. Вы напрямую обвинили меня в измене или в возможной измене. Грязно», пишет капитан I ранга. Он также призвал волонтеров найти время «для изучения отдельно взятого военнослужащего ВМС (меня включительно). А также их семей». Уверен, отмечает он, «что в ходе этого глубокого изучения вам понадобятся услуги психолога, - потому что там драматические истории (потеря семьи, развод, отнятые дети, потеря имущества и т.п.)».

Обращаясь к авторам петиции, Дьяков также отмечает: «Степень моего патриотизма и профессионализма оценивать не вам. Честь свою порочить не дам». По его мнению, «надо отвечать за свои слова и поступки. Мы готовы. А вы?».

Читайте такжеСМИ выяснили, как командование ВМС избегает предложенных НАТО реформ (инфографика)

Как стало известно УНИАН из источников в командовании украинских ВМС, Дьяков намерен обратиться за защитой своей чести и достоинства в суд.

Как сообщал УНИАН, представители крупнейших волонтерских фондов обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой очистить флот от сепаратистов и саботажников. Волонтеры создали петицию, в которой просят Порошенко обратить внимание на недопустимую ситуацию в украинском флоте. «Руководящие должности здесь часто занимают люди, которые лояльны к России и в случае начала полномасштабной войны могут стать предателями. Нас очень беспокоит тот факт, что наш флот возглавляет человек, дочь которого, по нашим источникам, живет в Севастополе и в браке с действующим сотрудником ФСБ», - говорится в тексте петиции.

Отмечается, что за два года войны в Украине так и не появилась концепция развития Военно-Морских Сил. «Такая неопределенность и откровенный саботаж на самом верхнем уровне демотивируют моряков. Спустя два года после крымских событий мы потеряли и продолжаем терять патриотическое ядро нашего флота», - заявляют волонтеры.

В тексте петиции представлены такие требования: «сделать официальный запрос в СБУ с целью проверки приведенной информации. В случае ее подтверждения уволить с должностей: Гайдука С. А., Тымчука И. В., Дьякова А. И.; провести переаттестацию офицерского состава ВМС на соответствие трем требованиям: патриотизм, профессионализм и непричастность к коррупции. Процесс переаттестации должен коснуться всех офицеров штаба ВМС. Также нужно использование полиграфа (детектора лжи) при переаттестации. Участие представителей общественности в контроле за процессом обязательно; содействие назначению капитана I ранга Шевченко Эдуарда Григорьевича на должность Начальника 73 Центра морских Специальных Операций».