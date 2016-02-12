Волонтеры обратились к Порошенко с просьбой очистить флот от сепаратистов и саботажников

Представители крупнейших волонтерских фондов обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой очистить флот от сепаратистов и саботажников.

Волонтеры создали петицию, в которой просят Порошенко обратить внимание на недопустимую ситуацию в украинском флоте.

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"Руководящие должности здесь часто занимают люди, которые лояльны к России и в случае начала полномасштабной войны могут стать предателями. Нас очень беспокоит тот факт, что наш флот возглавляет человек, дочь которой, по нашим источникам, живет в Севастополе и в браке с действующим работником ФСБ", - говорится в тексте петиции.

Отмечается, что за два года войны в Украине так и не появилась концепция развития военно-морских сил.

"Такая неопределенность и откровенный саботаж на самом верхнем уровне демотивируют моряков. За два года после крымских событий мы потеряли и продолжаем терять патриотическое ядро нашего флота", - заявляют волонтеры.

В тексте петиции представлены следующие требования:

- сделать официальный запрос в СБУ с целью проверки приведенной информации. В случае ее подтверждения освободить от должностей: Гайдука С.А., Тымчука И. В., Дьякова А.И.;

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- провести переаттестацию офицерского состава ВМС на соответствие трем требованиям: патриотизм, профессионализм и непричастность к коррупции. Процесс переаттестации должно коснуться всех офицеров штаба ВМС. Также требуется использования полиграфа (детектора лжи) при переаттестации. Участие представителей общественности в контроле за процессом обязательно;

- содействие назначению капитана 1 ранга Шевченко Эдуарда Григорьевича, на должность Начальника 73 Центра морских Специальных Операций.