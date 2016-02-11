Ключевым в решении конфликта на Донбассе является освобождение заложников - Геращенко

Об этом сообщила уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на своей странице в соцсети.

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"Ключевыми в разрешении конфликта на Донбассе являются именно вопросы безопасности и гуманитарные вопросы", - отметила Ирина Геращенко, добавив, что нормандский формат, "наши партнеры в США, ЕС, в международных организациях недостаточно обращают внимание на вопросы прав человека и гуманитарный аспект, сосредотачиваясь на политическом".

"Мы не слышим заявлений к годовщине подписания минских соглашений о невыполнении пункта об освобождении заложников. Их судьба находится в центре внимания только в Украине. А ключ от тюрьмы , где их содержат - в Кремле", - отметила Ирина Геращенко.

Она добавила, что в этом контексте молчание мира, который активно обсуждает возможность выборов на временно оккупированных территориях, или изменения к Конституции - недопустимы. В связи с этим Ирина Геращенко подчеркнула, что Министерство иностранных дел Украины, "также должно занять жесткую позицию - гуманитарные вопросы первоочередные".

"На сегодня такими, которые есть в заложниках, считаются 136 граждан (военные и гражданские), около 700 пропали без вести. Наша задача - установить судьбу каждого. Освободить. Потому что есть ребята, которые уже год в плену. И это ответственность всего мира - давить на РФ", - подчеркнула Ирина Геращенко, добавив, что мир должен знать о страданиях семей пленных.