Геращенко рассказала, что Украина готова "искать компромисс" ради освобождения 25 пленных

Об этом на своей странице в Facebook написала уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко.

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"Мы стоим на позиции - должен быть разблокирован процесс освобождения и компромисс нужно искать вокруг списка из 25 украинцев (гражданские, военные), которых давно мучают в плену, у которых есть проблемы со здоровьем и тяжелые диагнозы. Вокруг этого мы готовы искать компромисс. Дальше - искать других заложников, чьи места содержания мы не всегда знаем, потому что не получаем ответы на наши запросы. Должны освободить всех, конечно", - написала Геращенко

Напомним, о том, что вопрос освобождения пленных заблокирован "представителями отдельных районов" Донецкой и Луганской областей 27 января заявила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.