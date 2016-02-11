В МИД заверяют, что предоставят всю необходимо помощь украинцам в Сирии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца во время брифинга, отвечая на вопрос о судьбе 11 украинцев в сирийском городе Алеппо.

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Беца отметила, что украинское посольство в Сирии активно работает над тем, чтобы связаться со всеми украинцами. Также для оказания помощи украинцам сотрудничество проходит и с Красным крестом.

"Мы работаем, и любая помощь, которая необходима, будет предоставлена нашим украинцам", - заверила пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, в посольстве Украины в Сирии ранее заявили, что устанавливают связь с 11 украинцами, которые находятся в городе Алеппо, где продолжаются бои между повстанцами и сирийскими правительственными войсками, поддерживаемыми Россией с воздуха.

«В Алеппо проживают около 11 граждан Украины. Устанавливаем прямую связь для спасения в случае необходимости», - отмечалось в сообщении.

Также в посольстве призвали украинцев, которые находятся на территории Сирии, срочно покинуть страну в связи с дальнейшим обострением ситуации безопасности.